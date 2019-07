Attualità

Rimini

| 14:32 - 27 Luglio 2019

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Attenzione, in via Volturio angolo via Marco Polo sul marciapiede c'è questo perno di ferro, se non verrà rimosso prima o poi qualcuno potrebbe inciampare e farsi male". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485