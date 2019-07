Attualità

Rimini

| 12:41 - 27 Luglio 2019

Rimini: la staffetta podistica "Per non dimenticare la strage del 2 agosto".

Sono giunti in perfetto orario all’appuntamento sotto l’Arco d’Augusto, provenienti da Repubblica di San Marino, i partecipanti della staffetta podistica “Per non dimenticare la strage del 2 agosto”, l’iniziativa promossa in collaborazione con l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna per non dimenticare, assieme a essa, tutte le stragi che hanno colpito il nostro Paese.

Ad accoglierli l’assessore Mattia Morolli a dimostrazione dell’appoggio dell’Amministrazione comunale di Rimini all’iniziativa per far sì che non vadano dimenticate fasi ancora oscure della storia del nostro Paese come quelle della Strage di Bologna.

A Bologna il 2 agosto del 1980 morirono 85 persone, tra le quali la giovanissima riminese Flavia Casadei. Ed è stato proprio davanti alla scuola primaria a Viserba intitolata a Flavia che la staffetta ha fatto anche una breve tappa per deporre una composizione floreale in ricordo

Dal primo anniversario, nel 1981, l’iniziativa ha visto moltiplicarsi i suoi partecipanti arrivando agli oltre quindicimila, fra podisti, autorità e cittadini comuni, che negli ultimi anni si sono uniti alle staffette lungo i percorsi partiti dalle varie città italiane.

Dopo Rimini la staffetta podistica “Per non dimenticare la strage del 2 agosto” a proseguito alla volta di Bologna attraverso un itinerario che toccherà tantissimi comuni emiliano romagnoli.