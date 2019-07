Rimini Calcio, hanno messo nero su bianco cinque giocatori. Sabato test con la Savignanese

Sport

Rimini

| 22:25 - 26 Luglio 2019

La firma del difensore ex Ravenna Matteo Boccaccini.

Hanno messo nero su bianco cinque nuovi giocatori. Si tratta di Marco Picascia, difensore classe '94 nella scorsa stagione in forza al Pomigliano in D (26 presenze), Vincenzo Bellante, attaccante classe '97 lo scorso anno in D al Tuttocuoio (34 presenze, 10 reti), Kennet Van Ransbeeck, centrocampista belga classe '94 ex Catanzaro, Alessandro Santopadre, portiere classe '98 nella passata stagione in Serie C con la casacca della Paganese (19 le presenze) e Matteo Boccaccini, difensore classe '93 lo scorso anno in categoria con la maglia del Ravenna (28 gettoni di presenza e una rete).

Intanto D'Eramo ieri mattina ha lasciato Rimini: si accaserà all'Albinoleffe. La rosa è largamente incompleta e la qualità tutta da verificare.

Sabato alle ore 17 allenamento congiunto con la Savignanese a Sant'Agata Feltria.