Poggio Torriana: dito incastrato in un macchinario, dipendente finisce in ospedale

Cronaca

Poggio Torriana

| 21:24 - 26 Luglio 2019

Ambulanza, foto di repertorio.

I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti venerdì pomeriggio poco prima delle ore 17 per un soccorso a una persona in via delle Industrie a Poggio Torriana, presso una ditta che produce alimenti confezionati. Durante la lavorazione un operaio è rimasto con dito della mano incastrato in un macchinario. Sul posto era presente personale Sanitario del 118 che aveva già preso in carico l’infortunato per prestare le prime cure del caso, per trasportarlo successivamente al Pronto Soccorso dell'ospedale 'Infermi' di Rimini. Sul posto personale Ausl per gli infortuni sul lavoro e i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.