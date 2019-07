Pallanuoto targata Valmar Novafeltria, stagione positiva per tutte le categorie

Sport

Novafeltria

| 19:29 - 26 Luglio 2019

Prima squadra pallanuoto Valmar Novafeltria.

Continua il momento positivo per la pallanuoto targata Valmar di Novafeltria, sia in ambito under che prima squadra. I ragazzi guidati da Pavani Michele e Di Lorenzo Marco hanno conquistato con l’under 14 il secondo posto in classifica nel campionato Romagna mentre l'under 18 ha chiuso al primo posto nel campionato Romagna e secondi in Emilia Romagna. Molto bene anche la prima squadra allenata da Bucci Mirco e Ferranti Giacomo giunta seconda nella classifica regionale. La polisportiva Valmar ringrazia tutti gli allenatori per le ottime prestazioni e il valido lavoro svolto nella piscina di Novafeltria.