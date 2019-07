Calcio Promozione: la 'rosa' del Pietracuta, tra i giovani acquistati Fabbri del Santarcangelo e Bargelli del Rimini

Sport

Pietracuta di San Leo

| 19:08 - 26 Luglio 2019

Stemma Pietracuta Calcio.

Il Pietracuta Calcio ha completato la campagna acquisti in previsione del prossimo campionato di Promozione. Dopo gli acquisti "over", il ds Conti ha concluso diverse operazioni finalizzate a costituire il gruppo degli "under" a disposizione dell'allenatore Luca Fregnani. Dal Santarcangelo è arrivato il difensore Fedrico Fabbri, mentre dai Delfini è ufficiale il centrocampista Pietro Bartolani. In precedenza era stato definito con il Rimini l'acquisto di Leonardo Bargelli. Conti ha pescato anche nella Colonnella con Federico Buratti, nell'Igea Marina con Filippo Della Rosa e nel settore giovanile della Federazione Sammarinese con Filippo Santi.



LA ROSA



Portieri:

Balducci Claudio (1975)

Leardini Nicolas (1996)



Difensori:

Celli Davide (1997)

Cesarini Davide (1995, Tre Penne)

Fabbri Federico (2001, Santarcangelo)

Giacomini Manuel (2002)

Lessi Stefano (1990, Folgore)

Masini Federico (1991)

Moretti Diego (2000)

Mularoni Marcello (1998)

Pavani Emanuele (1987)

Santi Filippo (2001, Fed. Sammarinese)



Centrocampisti:

Alessandrini Mattia (1989)

Bartolani Pietro (2001, Delfini Rimini)

Evaristi Marco (2000, San Marino)

Fabbri Davide (1999)

Fabbri Francesco (1993)

Golinucci Alessandro (1994)

Tosi Luca (1992)



Attaccanti:

Bargelli Leonardo (2001, Rimini)

Bruma Mihail (1996, Verucchio)

Buratti Federico (2002, Colonnella)

Della Rosa Filippo (2001, Igea Marina)

Fratti Gianni (1986)

Tadzhybayev Oleksandr (1994)

Tomassini Fabio Ramon (1996)