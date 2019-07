FOTO Cattolica lancia monopattino elettrico, lo prova il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli

Attualità

Cattolica

26 Luglio 2019

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a Cattolica.

Il Comune di Cattolica lancia il monopattino elettrico e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli arriva a inaugurarlo, e a provarlo di persona, sul lungomare. "Da domani sarà la prima città in Italia che darà la possibilità ai cittadini e ai turisti - ha detto il ministro - di potersi spostare su tutto il territorio urbano con questo nuovo strumento di micromobilità elettrica, non impattante, non inquinante e sostenibile, ovviamente mantenendo altissima l'attenzione sulla sicurezza. Non sono mezzi pericolosi, ma vanno usati con attenzione". Il monopattino è possibile "grazie al decreto che ho firmato a giugno e ha permesso al sindaco Mariano Gennari di firmare una delibera e di partire. Sono convinto che ci saranno molti altri sindaci che lo faranno, perché è un piccolo cambiamento, con ripercussioni molto importanti".