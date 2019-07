Blitz contro l'abusivismo: sanzioni e merce sequestrata a 25 stranieri sul lungomare di Bellaria Igea Marina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:33 - 26 Luglio 2019

Controlli abusivismo commerciale.

Contro l'abusivismo commerciale in campo perfino l'elicottero. All'alba di ieri i carabinieri della locale stazione di Bellaria-Igea Marina assieme al personale della polizia municipale e con il supporto di un elicottero dei colleghi di Forlì sono riusciti a individuare e fermare 25 cittadini stranieri, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale, in procinto di intraprendere attività commerciale abusiva lungo il litorale romagnolo. Sono stati sanzionati per l’ipotesi di commercio abusivo su aree pubbliche, con il sequestro amministrativo di mille piccoli oggetti di elettronica, 150 oggetti vari di pelletteria, 60 borse da donna, 110 paia di occhiali da sole, 500 capi di abbigliamento di vario genere e 150 giochi da spiaggia di varia natura.