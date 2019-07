Musica, dj set, tradizione, sport: a Rimini tutto il bello che c'è! Ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 16:13 - 26 Luglio 2019

Gli eventi dal 26 al 28 luglio a Rimini e provincia.

Musica, dj set, manifestazioni, cinema sotto le stelle: ecco un week-end tutto da vivere! E se non vi siete ancora organizzati, vi segnaliamo tutti gli eventi “top”…quelli a cui non mancare!





PARCHI E MANIFESTAZIONI





Una festa per tutti nel cuore di Marina Centro a Marina Centro, piazzale Fellini e lungomare Tintori. Sabato sfila il Rimini Summer Pride. Una festa aperta a tutte le persone che amano la vita e che sostengono che l’amore sia uguale per tutti. È il primo gay & lesbian pride generalista europeo. Una festa per tutti, con musica e divertimento e la tradizionale parata con partenza da piazzale Marvelli a piazzale Fellini dove la festa finale continua fino a notte. QUI tutte le info.





Le vere “notti da brivido” sono all’Acquario di Cattolica, dove si dorme davanti alla vasca degli squali e si fa colazione con i pinguini. A Oltremare di Riccione si dorme intorno al fuoco, tra wallaby e disegni rupestri, oppure accanto a Taras, Ulisse e Pelé, sotto la Laguna dei delfini. QUI tutte le info.





Si annuncia un sabato sera ricco di emozioni quello di 27 luglio, a Montefiore Conca. Sul palcoscenico di Piazza della libertà, a partire dalle 21.00, le esibizioni dei talenti de la Corrida – dilettanti allo sbaraglio, organizzata dal Rossella Manzo. Salendo tra le mura della Rocca Malatestiana, sempre con orario di inizio alle 21.00, Compagnia di Ricerca a accompagnerà in un viaggio speciale, dentro all'affascinante mondo del paranormale con “La Rocca degli Eterni Amanti”. QUI tutte le info.





In arrivo un nuovo fine settimana di eventi a Santarcangelo: venerdì 26 e sabato 27 luglio appuntamento con il mercatino creativo, Disco Piazza e la serata tributo ai Queen proposti da CittàViva, mentre domenica 28 luglio Ennio Grassi conduce un “Dialogo notturno con Nino Pedretti”. QUI tutte le info.





Al via sabato 27 luglio alle ore 9.00 a BoaBay, l’aquapark galleggiante nel mare di Rimini, la terza edizione della “Boathlon Monster Competition”, una sfida all’insegna dell’adrenalina e del divertimento che vede ancora imbattuto il record dei 10’22’ del nuotatore olimpico Simone Sabbioni. QUI tutte le info.





MUSICA





Doppio concerto con I Hate My Village e Giovanni Truppi venerdì 26 luglio alla XXXV edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Arts, con gli eventi ospitati come di consueto nella suggestiva location del Sagrato della Chiesa Collegiata. QUI tutte le info.





Giunge al termine il viaggio musicale di Percuotere la mente, la sezione contemporanea della Sagra Malatestiana. Un ‘tour’ in sei tappe iniziato a giugno e che lunedì 29 luglio si chiude con quella che è considerata una delle voci maschili più grandi della sua generazione: sarà infatti Rufus Wainwright a salire sul palco della Corte degli Agostiniani (via Cairoli 42) per la seconda delle due sole date italiane previste quest’estate (ore 21.15).





Continuano al Beky Bay Bellaria gli appuntamenti con la musica dal Vivo. Sabato 26 luglio la spiaggia di Bellaria Igea Marina si anima con la musica dei Canova.





Dopo i concerti nelle piazze con decine di migliaia di fans, sabato 27 luglio i The Kolors continuano il tour estivo alla Baia Imperiale. Tra i brani più amati dell’estate 2019 “Pensare male”, che ha raggiunto saldamente la vetta alla classifica EarOne. La band ha festeggiato questo importante traguardo sui social network registrando oltre 19milioni di visualizzazioni su Youtube. QUI tutte le info.





Cittadino onorario di San Leo, domenica 28 luglio alle 21 il maestro della composizione orchestrale italiana e internazionale Ennio Morricone sarà celebrato nella maestosa cornice della Fortezza con un concerto omaggio con Gilda Buttà al pianoforte (nota nel mondo come “la pianista di Morricone) e Luca Pincini al violoncello. La serata dal titolo “Absolutely Ennio Morricone” sentirà eseguire le più famose colonne sonore negli arrangiamenti che il maestro ha appositamente realizzato per il duo. QUI tutte le info.





Dopo il tutto esaurito della prima parte del tour teatrale di Fiorella Mannoia, il “Personale Tour” arriverà sabato 27 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (Piazza Repubblica ) e proseguirà per tutta l’estate nei luoghi più suggestivi e magici d'Italia. QUI tutte le info.





CINEMA





Inaugura sabato 27 luglio con Mia e il leone bianco l’edizione 2019 di Cinema in Giardino, la rassegna di proiezioni all’aperto promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con Giometti Cinema. La prima serata è quella family e propone il film di Gilles De Maistre, la storia dell’incredibile amicizia tra una bambina di nome Mia e un cucciolo di felino.





Fine settimana all’insegna del cinema alla Colonia Bolognese. Potere alla libertà. Storie di lotta per diritti civili, la rassegna cinematografica a cura dell’Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione con Sputnik Cinematografica, porta in Colonia venerdì 26 luglio alle 21.00, uno dei film d’animazione più amati dal pubblico: La Sirenetta. Domenica 28 luglio a lle 21.00 sarà proiettato, il film “Né Giulietta, né Romeo”. Pellicola d’esordio alla regia per l’attrice Veronica Pivetti, il film racconta la storia di Rocco un adolescente che decide di dichiarare la propria omosessualità, ma è costretto a fare i conti con il bullismo a scuola. QUI tutte le info.





SPORT





A Rimini il 27 luglio torna la Marecchia Sailing Cup. Giunta alla quinta edizione la Marecchia Sailing Cup è la competizione più “pazza” dell’estate riminese che vede sempre più giovani sfidarsi utilizzando barche realizzate artigianalmente esclusivamente con materiali di riciclo e non inquinanti. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Continua con due ospiti di spessore l'appuntamento con il cartellone musicale dei concerti sulla sabbia di Rimini: Rimini Beach Arena. I due ospiti, IZI e Timmy Trumpet, si alterneranno sabato 27 luglio sul palco dell'arena musicale situata sulla spiaggia di Miramare antistante la "Colonia Bolognese". QUI tutte le info.





Sabato al Porto di Rimini torna l’appuntamento by Coconuts con la musica caraibica del Grancaribe. Al Coconuts Rimini ti aspettano Mauro Catalini, Romoletto e Rafael Nunez.





Quando arriva l’estate all’Altromondo Studios non possono mancare nella sua programmazione le serate con Gigi d’Agostino. Dal oltre un decennio, Gigi anima la Riviera. Deejay, produttore discografico e icona della scena underground. Appuntamento domenica 28 luglio.

