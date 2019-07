Domenica 28 sfilata di moda in piazza a Gabicce Mare, numerosi ospiti e vip

Eventi

Gabicce Mare

| 16:03 - 26 Luglio 2019

Luca Neves in arte Fat Negga, rappar di origini capoverdiane tra gli ospiti della serata.

Nell’ambito del Festival Gabicce in Rosa, domenica 28 luglio, in piazza Municipio, alle ore 21, andrà in scena la terza edizione di “Gabicce Mare Fashion…sfilata di moda e non solo”.



Ospiti della serata, presentata dall’art director Francesca Guidi, saranno: Pinky Aulakh, vittima di violenza, che racconterà attraverso una breve intervista, la rinascita come donna e mamma e la sua vita di oggi; Ivan Cottini, che parlerà della sua vita di fotomodello e ballerino, dalla malattia a personaggio pubblico, finalista alla trasmissione “Ballando con le Stelle” di Rai 1; Noa Planas, modella, protagonista dell’edizione 2017 del reality “Il Collegio” di Rai 2, seguitissima sui social che ha all’attivo campagne pubblicitarie per grandi marchi; Elisa Del Prete, cantante di Pesaro conosciuta per aver partecipato al programma “Ti lascio una Canzone” di Rai 1, semifinalista Area Sanremo Giovani e premiata in contest internazionali; Luca Neves in arte Fat Negga, rappar di origini capoverdiane, regalerà una bellissima performance alla città di Gabicce Mare accompagnato dalla splendida Hélène Mastroianni, ballerina professionista; “Silvia Porta y Luca Montanari”, si esibiranno in un tango argentino chiamato Milonga, dove il movimento nasce spontaneo sulla base della tecnica.



In passerella, illuminata dalle suggestive lampade di Fanluce, sfileranno: Red More con AcquadiCocco Beach wear, Boutique Emanuela, L’Angolo Chic Outlet, Bonaccia Biancura, Gioielleria Marlen, Opera Mechanica, Tristan Song, fashion designer cinese, che presenterà la sua nuova collezione “Golden Fish- Summer Kimono”, Allegri Mosaici abbigliamento bambini.



Una serata dedicata alla moda e non solo: in passerella anche Estetica Momy, specialista della pelle con Image Skincare; l’aragosta del mare, prelibatezza della Pasticceria Vittoria, Parafarmacia Cancellotti, la salute e il benessere attraverso i prodotti di Igea Team. Protagoniste anche le moto di Indian Motorcycle.



In palio per i modelli e le modelle un weekend offerto dall’agenzia Eli.Ka Viaggi e due omaggi offerti da Red More con AcquadiCocco. Per i commercianti partecipanti alla sfilata, un prestigioso weekend estratto a sorte, offerto dall’imprenditrice Marina Castelnuovo, sosia ufficiale di Liz Taylor, presso il B&B Villa Liz a Varese. Gli ospiti saranno omaggiati dall’artista Marco Cappellacci.



Con la partecipazione di: Parrucchieri Natural Style di Donatella Galli, Barbara Leardini make up artist e consulente d’immagine, Forno Bassi, La Madia Gastronomia Piadineria, Le Caramelle dei Pirati, Autocarrozeria Crisci e Ristorante La Nuova Gradarina, Paolo Orsoni fotografo e Opificio Fotografico di Loris Temeroli.