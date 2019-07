Novafeltria: Nuoto Valmar, chiusura agonistica con ottimi risultati

Sport

Novafeltria

| 15:47 - 26 Luglio 2019

Nuoto agonistico.

La squadra nuoto Valmar allenata da Giacomo Piva e Ida Montanari è composta da 25 atleti dai 5 ai 18 anni, chiude anche quest’anno agonistico con ottimi risultati. Due finali regionale Fin e due finale Uisp conclusesi con quattro medaglie di bronzo. Inoltre, due medaglie d’oro al campionato nazionale Uisp. In più la partecipazione a diversi meeting dove la squadra ha fatto incetta di medaglie e podi in tutte le categorie. Questa squadra (la più piccola dell’Emilia Romagna) sconosciuta fino a qualche anno fa, si fa strada e onore in mezzo a grandi società con un gruppetto di bambini e ragazzi grintosi e volonterosi che bracciata dopo bracciata competono con i migliori della Regione.