Da Saludecio a Santiago con la benedizione di Fratel Amato

Attualità

Rimini

| 15:37 - 26 Luglio 2019

Domenica 28 luglio un gruppo di pellegrini dell'associazione "La Pedivella" di Rimini, guidati da Vinicio Zeppilli, dopo la funzione domenicale nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Saludecio si preparerà al pellegrinaggio per Santiago di Compostela accompagnato dalla benedizione di Fratel Amato. Come Santo Amato Ronconi nella sua vita percorse più volte questo cammino, così i pellegrini della Pedivella, che ogni anno si recano a Santiago, renderanno omaggio al Santo di Saludecio invocando la sua protezione lungo il viaggio che intraprenderanno il 10 agosto. Prima della benedizione i pellegrini indosseranno la tradizionale mantellina sulla quale è apposta la conchiglia di Santiago. Dal Medioevo ad oggi la conchiglia che veniva raccolta sulle rive dell’oceano Atlantico, a Finisterre, e conservata come prova dell’avvenuto viaggio, è diventata infatti il simbolo del cammino.