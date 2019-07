Coriano, continuano gli incontri di "Ridisegniamo le Scuole"

Attualità

Coriano

| 12:54 - 26 Luglio 2019

Incontro tra Sindaco Domenica Spinelli, gli Assessori e insegnanti.

Continuano gli incontri di progettazione degli spazi esterni delle scuole del territorio, dopo i sopralluoghi, mercoledì 24 presso la scuola di Cerasolo, un nuovo incontro nella sala giunta, questa volta con i rappresentanti degli alunni della Primaria Don Milani di Ospedaletto, che “armati” di progetti hanno esposto le loro esigenze.

Un incontro tra Sindaco Domenica Spinelli, gli Assessori ai LL.PP. Roberto Bianchi all’ambiente Anna pazzaglia, il Consigliere Provinciale e Comunale con delega all’edilizia scolastica Anna Pecci, Dirigente LL.PP. Cristian Depaoli, Dirigente Scolastico Cristian Montanari, alcune insegnanti e alunni della scuola primaria Don Milani di Ospedaletto.

L’Amministrazione, valuterà con grande attenzione e si impegna a realizzare entro il prossimo anno quanto proposto.

Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano): “E’ molto importante questo esercizio di democrazia a partire dai più piccoli. Imparare ad essere propositivi e aperti al confronto è di fondamentale importanza in questo momento in cui è diventato così semplice e diffuso l’esercizio della “lamentela”. Rimboccarsi le maniche e aprire il ragionamento a ciò che è possibile e ciò che ha bisogno di più tempo per essere raggiunto contribuirà a formare generazioni future capaci”

Il sindaco ha proposto un comitato tecnico tra alunni e amministrazione.

Ad inizio scuola verranno presentati in consiglio comunale i progetti ed il comitato ne seguirà gli sviluppi. Un anno per avere scuole più belle e più innovative grazie alla creatività degli alunni.