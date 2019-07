Riccione: Cinema in Giardino, al via sabato 27 luglio gli appuntamenti con il grane cinema d'estate

Eventi

26 Luglio 2019

Mia e il leone bianco.

Inaugura con Mia e il leone bianco l’edizione 2019 di Cinema in giardino, la rassegna di proiezioni all’aperto promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con Giometti Cinema.

Quest’anno la programmazione combina top film della stagione appena passata come Green Booko Bohemian Rhapsody con le prime visioni, come ad esempio Il Re Leone, ma con una particolare attenzione a tutti i generi, per la prima volta scanditi con serate a tema.

Ci sarà quindi la giornata con i film per bambini e famiglie, quella in omaggio alla commedia, quella dedicata agli Oscar e ai film musicali, un filone particolarmente felice in quest’ultimo periodo.

La prima serata è quella family e propone Mia e il leone bianco (inizio ore 21.20) di Gilles De Maistre, la storia dell’incredibile amicizia tra una bambina di nome Mia e un cucciolo di felino.

Costretta a trasferirsi dall'Inghilterra al Sudafrica per seguire il lavoro del padre John, zoologo, Mia è una bambina insofferente e ribelle. Qualcosa però cambia quando, durante il primo Natale trascorso lontana da Londra, nell'allevamento di John nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco. Tra Mia e Charlie sboccia subito un'amicizia fortissima che causa non poche preoccupazioni ai genitori della ragazza, convinti che il leone, una volta adulto, non saprà controllare i propri istinti predatori. Le cose si complicano ulteriormente quando Mia, insieme a suo fratello Mick, scopre un segreto sull'allevamento che i due bambini non avrebbero mai potuto immaginare.

Girato in tre anni, con l’attenta supervisione dello zoologo Kevin Richardson - sua la responsabilità dei sei leoni che circolavano sul set, sua soprattutto la responsabilità dell’incolumità dei due bambini - Mia e il leone bianco è un film traboccante di tenerezza.



La rassegna prosegue domenica sera con l'ultimo lavoro di Almodovar Dolor y gloria, lunedì con il film di animazione Wonder Park e martedì con Solo cose belle, ospite il regista Kristian Gianfreda.



Anche per questa estate si potrà raggiungere l’arena di Cinema in giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).

Il costo del biglietto si conferma a 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro(ridotto a 6 euro per over 65 e under 12).

L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.