Baseball, San Marino affronta Redipuglia: è l'ultimo wek end di regular season

| 12:20 - 26 Luglio 2019

Il coach del San Marino Baseball Mario Chiarini.

Siamo in dirittura d’arrivo, la regular season finisce domani ma alcuni verdetti sono ancora da emettere. Il San Marino Baseball, già qualificato per la semifinale playoff, deve però ancora sapere se sarà terzo o quarto. Se, dunque, affronterà Nettuno City o Bologna. Sabato 27 luglio, si gioca due volte con Redipuglia a Serravalle (15.30 e 19.30), con la certezza che basterà una vittoria per arrivare matematicamente terzi e affrontare dunque il Nettuno City.

RANGERS REDIPUGLIA. I Rangers, definitivamente quinti, hanno conteso fino all’ultimo alle quattro semifinaliste un posto nella postseason disputando una stagione di ottima qualità. Punto di forza assoluto della squadra è stato Renzo Martini, primo in tutto il campionato per media battuta (429, unico sopra i 400, Flores è terzo a 372), media bombardieri (792, il secondo è Poma sotto i 700, anche qui Flores in terza posizione), fuoricampo (sette) e percentuale di arrivi in base (516, di un soffio sopra a Romero che è a 514). Redipuglia, che come media battuta ha il sesto attacco di A1 con 234 (San Marino è a 276), ha sopra quota 300 anche Contreras (302) e appena sotto Hidalgo (288, ma primo in rbi di squadra con 22). A seguire Iellini (241), Deotto (240), Cespedes (196) e Cechet (194).

I due partenti, Eduard Pirvu e Jose Escalona, hanno una media di punti guadagnati molto simile (4.62 il primo, 4.68 il secondo), con quattro partite vinte per parte. Dietro di loro, sommano molti inning a livello di rilievi Omar Paolo (1-3, 8.78), Simone Bazzarini (0-1, 7.47) e Mattias Zotti (0-1, 3.68 e tre salvezze).

LE PARTITE DELL’ULTIMA GIORNATA

Venerdì 26 luglio: Bologna-Godo (ore 20), Castenaso-Parma (20.30)

Sabato 27 luglio: San Marino-Redipuglia (15.30), San Marino-Redipuglia (19.30), Bologna-Godo (20), Parma-Castenaso (21)

Riposa il Nettuno City

CLASSIFICA

Bologna (19 vinte – 3 perse), Nettuno City (15 – 9), San Marino (13 – 9), Parma (12 – 10), Redipuglia (9 – 13), Godo (6 – 16), Castenaso (4 – 18).