Mototerapia si replica, torna ai bagni 8 di Cattolica l'appuntamento con le moto d'acqua

Cattolica

| 09:42 - 26 Luglio 2019

Moto d'acqua in azione - Foto Ballante.

Manuel Reggiani ed il 3ZERO3 Jersky Racing Team di Pesaro, in collaborazione con i Bagni 8, l'assessorato allo Sport e la Guardia Costiera di Cattolica, dopo la 1^ edizione del 26 giugno scorso, visto l'interesse di molte strutture ed anche da privati per la bella riuscita di quel pomeriggio diverso, speciale, vissuto con molto entusiasmo e gioia da parte dei ragazzi con varie disabilita' e soprattutto dalle loro famiglie, venerdì 31 luglio, nel pomeriggio, si replica la "Mototerapia" che si svolgerà, come la volta precedente, ai Bagni 8 di Cattolica completamente gratuita. Manifestazione voluta da Manuel Reggiani e la 3ZERO3 JetSky Racing Team di Pesaro che vedrà anche la partecipazione di Vanni Oddera, pioniere della Mototerapia a livello nazionale.

La manifestazione avviene grazie alla collaborazione con Lele Beach 8, la JetTecnica e la Casa del Pescatore di Cattolica. Tutti i bambini-ragazzi possono usufruire di questa esperienza per un intero pomeriggio e cavalcare le onde del mare sulle moto d'acqua condotte da Manuel e Cristian. I ragazzi che partecipano alla Mototetapia sembra che ottengano dei grandi giovamenti a livello psichico.

Ballante