VIDEO Rimini, terrore lungo l'A14: pullman in fiamme in movimento. Paura per oltre 50 turisti

Cronaca

Rimini

| 09:34 - 26 Luglio 2019

Un pullman che trasportava turisti della Repubblica Ceca ha preso fuoco nella notte in A14 all'altezza dello svincolo per Rimini Sud. Il mezzo aveva a bordo 54 persone e due autisti. Secondo una prima ricostruzione l'incendio è divampato nel vano motore del mezzo, per poi propagarsi in tutto il bus. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Rimini per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero fortunatamente feriti, tutti i turisti hanno abbandonato il bus prima che fosse troppo tardi e sono stati fatti scendere a lato della carreggiata. Il mezzo è andato completamente distrutto.