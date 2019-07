Cronaca

| 07:28 - 26 Luglio 2019

Incidente stradale all'alba di venerdì a Cattolica poco prima delle 6. Per cause ancora al vaglio una moto ha sbandato urtando poi contro un palo della luce in via Bandiera. In ospedale a Rimini è finito un 23enne in condizioni serie. Sul posto un'ambulanza, un'automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.