Sport

Rimini

| 20:42 - 25 Luglio 2019

Il difensore Matteo Boccaccini.



Definito il difensore over. Si tratta di Matteo Boccaccini, classe 1993, 1,90 di altezza

28 presenza e un gol al Ravenna. Prima ha militato nel Sasso Marconi in D (28 presenze e 4 gol), Bellaria in C2, Fano sempre in C2. E' bolognese e nel club felsineo è cresciuto. Possibile anche un ritono di Montanari: si vedrà dopo il mercato in esubero.

Intanto oltre a Ferrani anche Zamparo si allena a parte per una botta al piede. Difficile che entrambi giochino sabato contro la Savignanese.