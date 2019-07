Rimini Calcio, esordio in casa contro l'Imolese e poi a Salò. La terza al Neri col Sud Tirol

Sport

Rimini

19:29 - 25 Luglio 2019

Il Rimini giocherà la prima partita.

Sarà al Romeo Neri l'esordio del campionato di serie C contro l'Imolese il 25 agosto. Seguono Feralpi Salò in trasferta, il Sud Tirol in casa. Alla decima giornata il derby col Cesena al Romeo Neri, col Ravenna alla 17esima giornata sempre al Neri. La Triestina alla 19esima al Neri.

Dalla quarta giornata in poi ecco il calendario: Vicenza - Rimini - Carpi-Rimini, Rimini-Gubbio, Modena-Rimini, Rimini-Virtus Verona, Fano-Rimini, Rimini-Cesena, Reggio Audace - Rimini Rimini - Fermana, Rimini - Pesaro, Sambenedettese-Rimini, Rimini-Arzignano V., Padova-Rimini, Rimini-Ravenna, Piacenza-Rimini, Rimini-Triestina.