Ennesimo incidente tra auto e moto a Rimini: grave un centauro 41enne

Cronaca

Rimini

| 18:59 - 25 Luglio 2019

L'incidente di oggi pomeriggio.

Un incidente tra una moto e un’auto, l’ennesimo, ha bloccato il traffico per oltre un'ora sulla strada consolare 72 che collega Rimini e la repubblica di San Marino, all’altezza dell'incrocio semaforico con via Montevecchio. Ad avere la peggio il centauro 41enne a bordo di una Honda che è andata a scontrarsi contro una Peugeot per cause ancora in via di accertamento. Lo scontro è avvenuto sulla fiancata sinistra dell’auto, i due procedevano nella stessa direzione. Nell’impatto il motociclista è finito contro il guard rail e ha fatto un volo di qualche metro, finendo sotto una macchina ferma al semaforo. Sono intervenute un’ambulanza e un’automedica per prestare i primi soccorsi, ma poi è dovuto intervenire l'elicottero per trasportare il ferito - in codice rosso - all'ospedale di Ravenna. La polizia stradale si è occupata dei rilievi per accertare cause e responsabilità, con l'ausilio dei vigili del fuoco.