Rimini Calcio, Casini spedito ad allenarsi al Neri. D'Eramo torna allo Spezia: va all'Albinoleffe?

Sport

Rimini

| 18:44 - 25 Luglio 2019

Riccardo Casini il giorno della firma col ds Sandro Cangini.

Da giovedì Michael D'Eramo e Riccardo Casini non fanno più parte della rosa del Rimini. Hanno lasciato il ritiro di Sant'Agata Feltria. Il primo, prelevato dal ds Sandro Cangini in quota under, rientra allo Spezia che lo voleva indietro dopo il ribaltone tecnico e probabilmente sarà girato all'Albinoleffe. Quanto a Casini, il centrocampista over in uscita dall'Arzachena, è stato spedito al Romeo Neri con gli altri biancorossi in esubero in quanto - parola del ds Rino D'Agnelli - non rientra nel progetto tecnico. In cosa consista il progetto tecnico non è ancora ben chiaro: alcuni dei volti nuovi arrivano da campionati dilettantistici. "Ma adesso arriveranno tre giocatori di categoria over: un difensore centrale il cui annuncio è imminente, un centrocampista e un attaccante" promette D'Agnelli. Staremo a vedere.

Intanto da segnalare che il portiere under Gemello è il terzo nel Torino di Mazzarri, l'esterno granata Petrungaro - era in arrivo col compagno di squadra Primavera - potrebbe accasarsi al Fano.

SETTORE GIOVANILE Ceduti in Eccellenza al Tropical Coriano cinque pedine: il portiere Mirco De Angelis, classe 2000, nella scorsa stagione terzo in prima squadra; i difensori classe 2001 Alessandro Zanni e Manuel Sapori; il centrocampista 2001 Riccardo Marconi e il centrocampista.attaccante 2001 Lorenzo Greco classe 2001.