A due scuole di Rimini 25 mila euro a testa per promuovere la cultura tra gli studenti

Attualità

Rimini

| 16:38 - 25 Luglio 2019

Marco Croatti senatore m5S di Rimini.

Ci sono anche due progetti riminesi tra i 238 vincitori - su ben 2289 istituti candidati - del programma “Per chi crea”, promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e gestito da Siae per destinare il 10 per cento dei compensi per “copia privata” a supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani. Per il settore cinema ha vinto il progetto “Corto di Colonie” del liceo Giulia Cesare Manara Valgimigli e per il settore musica il progetto “Canto, suono, penso, creo” dell’Istituto comprensivo Alighieri di Rimini.



Ad ognuno dei due progetti verrà assegnato un contributo di 25 mila euro. «Davvero una bella soddisfazione. Complimenti ai docenti e agli studenti», esclama il senatore m5S Marco Croatti dando la notizia, «è un bel futuro quello di una scuola che coinvolga i ragazzi in progetti che arricchiscano la loro creatività, la loro fantasia e che li faccia esprimere con il linguaggio del teatro, della musica». Oltre a questo ci sono altri 211 progetti premiati per realizzare nuove opere (91), residenze artistiche (66), live e promozione internazionale (54). (f.v.)