Si avvicina il Summer pride: contro ogni discriminazione l'orgoglio omosessuale è pronto a cambiare Rimini

| 16:23 - 25 Luglio 2019

I relatori della conferenza stampa di questa mattina per la presentazione del programma 2019 del Summer pride.

Ormai lo sapete: sabato pomeriggio è la grande ora del Summer pride, l’evento dedicato alla “rivoluzione felice” che quest’anno cade nel 50esimo anniversario della rivolta di Stonewall a New York, la scintilla che ha fatto nascere il movimento in difesa della comunità omossessuale mondiale. I giorni anticipatori dell’appuntamento di questo fine settimana sono stati costellati da polemiche politiche, contromanifestazioni religiose e atti di intimidazione che non si possono che collegare all’approssimarsi di questo momento.



«Anche se vissuti con aria giocosa ed esuberante, i Pride sono manifestazioni importanti perché ci rendono visibili al mondo, perché ci fanno uscire dall'ombra in cui siamo stati relegati per secoli e dove ancora qualcuno vorrebbe relegarci», si legge da una nota degli organizzatori. «La visibilità è la nostra religione civile: se la nostra presenza disturba qualcuno è segno che i Pride sono ancora necessari. Recentemente un caso di omofobia proprio a Rimini ha dimostrato esattamente questo: per qualcuno è ancora inaccettabile il nostro amore al punto di contrastarlo con la violenza fisica. Sia chiaro a tutti: non subiremo più in silenzio, non ci piegheremo alla violenza e alle minacce, non ci fermeremo finché ogni persona non potrà essere liberamente se stessa».



La kermesse riminese vedrà radunarsi i manifestanti (attesi a migliaia) sabato 27 luglio alle 17 sul lungomare Tintori all'altezza di piazzale Marvelli, per poi muoversi alla volta del palco montato in Piazzale Fellini, davanti allo storico Grand Hotel, dove vi saranno ospiti e musica fino a tarda sera.



L'evento è patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e dai comuni Rimini, Santarcangelo, Cesena, Gradara, Cattolica e San Giovanni in Marignano. Non Rimini, come era stato polemicamente evidenziato dalla rete RiminiX.



IL MANIFESTO POLITICO DEL PRIDE

A livello amministrativo locale chiediamo: