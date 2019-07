Donna con bicicletta investita a Riccione, traffico in tilt

Cronaca

Riccione

| 16:12 - 25 Luglio 2019

La bici della donna investita.

Un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio tra viale Castrocaro e via Portofino ha mandato in tilt il traffico di una delle strade più frequentate del centro cittadino. Il sinistro si è verificato verso le 15.30. Una donna 40enne stava percorrendo la strada su una bici elettrica all'interno della rotonda quando è stata urtata da un furgone Citroen. Nell’impatto la donna è caduta a terra, riportando ferite lievi. Sul posto sono intervenuti con una ambulanza i soccorsi del 118 che hanno trasportato la 40enne al pronto soccorso con un codice giallo. Sono immediatamente giunti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e per regolare la viabilità. La strada non è stata chiusa al traffico ma per consentire le operazioni di soccorso si sono formate diverse code in entrambi i sensi di marcia.