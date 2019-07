Cani avvelenati da polpette, è allarme a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:46 - 25 Luglio 2019

Polpetta avvelenata, foto di repertorio.

Nella tarda serata di martedì 23 luglio il Servizio Veterinario dell’Istituto per la Sicurezza Sociale è stato allertato da personale delle Forze di Polizia, per il ritrovamento di alcuni bocconi per animali, ritrovati nei pressi di vita Napoleone in Città e all’apparenza sospetti.

Il Servizio si è subito attivato per l’invio, già nella mattina successiva, al laboratorio di riferimento, l’Istituto zooprofilattico di Pesaro, per gli accertamenti del caso. Saranno tuttavia necessari alcuni giorni prima di ricevere l’esito delle analisi. L’Iss assicura, anche in ragione della forte sensibilità da parte della cittadinanza, che ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato.