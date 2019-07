Dal Disco Piazza al tributo dei Queen: un fine settimana ricco di eventi a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:19 - 25 Luglio 2019

Eventi a Santarcangelo, foto di repertorio.

In arrivo un nuovo fine settimana di eventi a Santarcangelo: venerdì 26 e sabato 27 luglio appuntamento con il mercatino creativo, Disco Piazza e la serata tributo ai Queen proposti da CittàViva, mentre domenica 28 luglio Ennio Grassi conduce un “Dialogo notturno con Nino Pedretti”.



Si parte venerdì 26 luglio con un doppio appuntamento in piazza Ganganelli e nelle vie limitrofe: dalle ore 17 tornano le bancarelle di design, creatività e artigianato dei “Mercatini in centro”, mentre dalle 19 prende il via “Disco Piazza” con stand gastronomici, aperitivi, giochi per bambini e dj set di Mirco Giorgi. Alle ore 21, infine, il concerto del gruppo OxxxA riporterà le atmosfere dei mitici anni ’70 e ’80.



La musica torna protagonista anche sabato 27 luglio, sempre in piazza Ganganelli, con una serata tributo ai Queen: oltre al ritorno dei mercatini in centro (dalle ore 17) e degli stand gastronomici (dalle 19) alle ore 21, infatti, la band Queen Vision riproporrà tutti i grandi successi del celeberrimo gruppo britannico.



La settimana si chiude domenica 28 luglio dalle ore 20,30 al Musas con l’iniziativa “Dialogo notturno con Nino Pedretti”, evento dedicato al poeta santarcangiolese organizzato dall'associazione Noi della Rocca in collaborazione con la biblioteca Baldini e l'Università aperta “Giulietta Masina e Federico Fellini” di Rimini.



La serata, coordinata da Ennio Grassi, vedrà alternarsi letture di testi dialettali e in lingua di Nino Pedretti nell'interpretazione di Angelo Trezza, Marco Giorgi e Lorenzo Scarponi, in dialogo con la chitarra classica di Enea Bollini che evocherà l'interesse e la passione di Pedretti per la poesia e la musica nera d’America, oggetto della sua tesi di laurea discussa con Piero Rebora presso l'Università di Urbino nel 1953.



Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni di venerdì 26 e sabato 27 luglio, dalle ore 19 alle ore 24 il tratto di strada antistante il municipio (tra le vie Pascoli e Dante Di Nanni) sarà chiuso al traffico. In entrambe le serate, inoltre, sarà vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglia e contenitori in vetro ai pubblici esercizi e agli stand siti nell’area di svolgimento degli eventi. Consentito invece il consumo sul posto, all’interno degli stand gastronomici e dei locali dei pubblici esercizi, compresi i rispettivi dehors.