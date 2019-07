Attualità

Rimini

| 14:59 - 25 Luglio 2019

Auto comodamente parcheggiata invade tutta la ciclabile.

Ci risiamo, la pista ciclabile di viale Valturio diventa un parcheggio. E non solo per la sosta di pochi minuti, c’è chi infatti lascia comodamente l’auto per diverso tempo. "Si tratta di inciviltà insopportabile", sbotta un nostro lettore.