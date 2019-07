Cronaca

Rimini

| 14:41 - 25 Luglio 2019

La Polizia Scientifica al lavoro, foto di repertorio.

E' di un riminese di 53 anni, il corpo senza vita, ritrovato giovedì mattina tra le 7 e le 8 nel parco cittadino nei pressi di via Euterpe a Rimini. Gli agenti della Scientifica della Polizia di Stato avrebbero ritrovato una siringa usata non lontano dal corpo, quindi l'ipotesi più probabile è che si sia trattata di una overdose. Spetterà ora alla Procura dare l'incarico per una eventuale autopsia.