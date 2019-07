Scoperto a dormire in albergo chiuso di Rimini poiché in vendita

Cronaca

Rimini

| 14:01 - 25 Luglio 2019

Dormiva tranquillamente all'interno dell'albergo abbandonato, convinto che avrebbe potuto usufruire del coperto ancora per un bel po'. Non poteva immaginare che proprio questa mattina alle 7 il proprietario avrebbe fatto un sopralluogo per vendere la struttura. Insospettito dalla vista di due persone uscire proprio dal suo stabile, ha chiamato gli agenti che hanno potuto rintracciare un giovane al secondo piano, un 25enne marocchino che alla vista delle divise ha tentato la fuga spintonando e scalciando i poliziotti. Bloccato in sicurezza, è stato condotto in questura continuando a insultare il personale che lo aveva fermato. Al termine degli accertamenti, dai quali è emersa anche la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, è stato dichiarato in arresto per i reati di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale nonché denunciato per il reato di invasione di terreni ed edifici.