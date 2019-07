Preso a Rimini mentre taglia la catene a due bici, spintona gli agenti per scappare

Cronaca

Rimini

| 13:46 - 25 Luglio 2019

Il furto di una bici (foto di repertorio).

Tenta di rubare due biciclette ma non si accorge della volante della polizia che lo osserva da lontano a luci spente. Un 33enne tunisino è stato arrestato per tentata rapina in piazzale Fellini, nella zona di Marina Centro a Rimini. Il giovane armeggiava con una pinza tronchese per tagliare le catene con le quali le due bici erano legate al palo. A quel punto gli agenti sono quindi scesi dalla macchina ed avvicinatisi all’uomo, gli hanno intimato l’alt. Colto di sorpresa, ha spintonato gli agenti nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ma invano; dopo una breve collutazione i poliziotti lo hanno bloccato in sicurezza e condotto in Questura ove al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto per tentata rapina.