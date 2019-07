E’ una donna di 107 anni la più anziana di Rimini, in 44 hanno già tagliato il traguardo dei 100

Attualità

La supernonna della città si chiama Elisabetta e nel marzo scorso ha tagliato il traguardo dei 107 anni. E’ lei la persona più anziana di Rimini e guida la squadra di 44 tra uomini e donne che ad oggi possono vantare rientrare nella schiera di centenari italiani. I dati, forniti dall’ufficio statistica del Comune di Rimini, confermano il trend nazionale, evidenziando come ad essere più longeve siano le donne: dei 44 concittadini che hanno già festeggiato i 100 anni, 35 sono donne e solo 8 sono uomini. A questa schiera si aggiungono altri sette riminesi – 5 donne e 2 uomini – nati tra agosto e dicembre del 2019, per un totale di 50 centenari.

Dopo Elisabetta, tra le più anziane c’è Rosa, di 106 anni e altre tre donne che hanno già tra 105 e 104 anni. In sei, sempre donne, hanno festeggiato nel 2019 ben 103 anni. Anche questi numeri sono in linea con quanto registrato dall'istituto di statistica nazionale secondo cui il 90% delle persone che hanno superato i 105 anni è composto da donne.

Rimini segue quindi il trend demografico italiano, Paese che secondo le stime appena pubblicate risulta essere il Paese europeo tra i più longevi (14.456 italiani over 100, 84% donne) con il record di ultracentenari: rispetto a dieci anni fa il numero dei ‘supernonni’ è quasi raddoppiato, passando dai 27 centenari censiti nel 2008 fino alla cinquantina attuale. Una tendenza che, dopo il balzo di fine primo decennio Duemila, si sta consolidando, dopo aver raggiunto il picco massimo nel 2015, con sessanta centenari riminesi (di cui 54 donne).