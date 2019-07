Cadavere trovato nei pressi del parco in via Euterpe a Rimini Esclusa morte violenta, probabile un'overdose, indagini ancora in corso

Cronaca Rimini | 11:18 - 25 Luglio 2019 Indaga la Polizia. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato tra le 7 e le 8 di giovedì mattina in un parco cittadino nei pressi di via Euterpe a Rimini. Sul posto, per i rilievi, sono al lavoro la Polizia Scientifica e gli agenti della Polizia di Stato della città romagnola. Al momento pare si escluda la morte violenta, probabile una overdose.