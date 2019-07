Germmano entra nell'anagrafe nazionale della popolazione residente

Attualità

Rimini

| 20:59 - 24 Luglio 2019

La sottoscrizione degli atti per l'entrata nella Anpr da parte del sindaco Santi.

Il Comune di Gemmano è entrato nel sistema della nuova Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). L’adesione al sistema comporta la possibilità per i cittadini gemmanesi di richiedere l’emissione di certificati anagrafici, compresa la nuova carta d’identità elettronica (sottoposta però al rilascio di apposito nullaosta dal Comune di appartenenza), senza necessariamente doversi recare allo sportello anagrafico della propria città. L’operatore comunale viene riconosciuto come ufficiale dell’anagrafe nazionale. In provincia ancora non tutti i comuni hanno aderito al circuito. L’adesione è sostenuta economicamente dal Ministero dell’Interno.



«Un altro importante obiettivo raggiunto dopo l’attivazione della carta d’identità elettronica, nell’ottica della semplificazione di alcune procedure utili all’intera comunità», sottolinea il sindaco Riziero Santi, «agevolare i cittadini rispetto a questi importanti servizi è una volontà specifica della nostra amministrazione». Anpr non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare statistiche. Consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le pubbliche amministrazioni; garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico; semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro ancora.