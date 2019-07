Rimini Calcio, dopo Cecconi anche Guiebre saluta tutti. Su Alimi un poker di squadre

Sport

Rimini

20:34 - 24 Luglio 2019

Anche Guiebre lascia il Rimini.

Dopo bomber Cecconi un altro dei biancorossi che si allena al Romeo Neri con mister Giordano Cinquetti sta per lasciare Rimini. Si tratta di Guiebre che ha rescisso il contratto. In passato il suo nome è stato ad Ascoli e Pisa, ma per il momento ogni trattativa è al palo per quanto riguarda l'esterno che nelle settimane scorse stava rientrando in uno scambio con un attaccante di un club di serie B, il Pisa. Cecconi ha firmato un biennale con la Pro Vercelli e martedì ha salutato i compagni del Romeo Neri.

Per Alimi, pure lui in partenza, poker di squadre del girone B: Imolese, Reggiana, Gubbio e Virtus Verona. Ha solo l'imbarazzo della scelta e non si capisce perché il club biancorosso si privi di un giocatore così importante. Per Cicarevic interessamento in serie D dell'ambizioso Legnago.

Nel giorno in cui viene annunciata la campagna abbonamenti, hanno firmato il difensore Picascia, l'attaccante Bellante e il centrocampista Van Ransbeeck già aggregati al gruppo. Giovedì si aggiunge alla comitiva la mezzala Gasperi, classe 1997, ex San Marino. In arrivo anche il portiere Santopadre e l'attaccante Ventola. Il ds Rino D'Agnelli sta lavorando su un difensore, un attaccante over e un portiere under.

Intanto il difensore Ferrani si è fermato per un guaio muscolare: tre giorni di riposo.