Absolutely Ennio Morricone: al cittadino onorario di San Leo una serata speciale del festival musicale

| 18:08 - 24 Luglio 2019

Il concerto in onore del maestro culmine della rassegna San Leo Festival 2019.

Cittadino onorario di San Leo, domenica 28 luglio alle 21 il maestro della composizione orchestrale italiana e internazionale Ennio Morricone sarà celebrato nella maestosa cornice della Fortezza con un concerto omaggio con Gilda Buttà al pianoforte (nota nel mondo come “la pianista di Morricone) e Luca Pincini al violoncello. La serata dal titolo “Absolutely Ennio Morricone” sentirà eseguire le più famose colonne sonore negli arrangiamenti che il maestro ha appositamente realizzato per il duo: un emozionante percorso musicale tra le splendide colonne sonore del grande cinema internazionale.

Proprio Buttà ha preso parte con Morricone a tre concerti-evento tenuti all’Arena di Verona, tra cui quello dell’11 settembre 2004 “In memoria di tutte le stragi”. Come di consueto, il San Leo festival è arricchito dalla presenza in cartellone di corsi di alto perfezionamento che si avvalgono in qualità di docenti, di alcuni fra i più affermati concertisti italiani e si concludono sempre con un concerto. La manifestazione è organizzata dal maestro Cucci e promossa dal Comune, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla società San Leo 2000 servizi turistici S.r.L. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0541 926967/916306 o scrivere a info@sanleo2000.it.