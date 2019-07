Auto Km 0: cosa sono e perché convengono

Attualità

Nazionale

| 17:21 - 24 Luglio 2019

Fiat 500 Lounge.

Al giorno d’oggi acquistare un’auto può rivelarsi molto impegnativo perché i prezzi presenti sul mercato non sono di certo tra i più economici. Sono diverse le persone in cerca di occasioni e di sconti sui veicoli nuovi e ci si imbatte sempre più spesso nelle auto a km 0, che risultano decisamente convenienti. I dubbi però su queste tipologie di veicoli sono ancora molti, quindi oggi cercheremo di spiegarvi in modo chiaro e sintetico di cosa si tratta e vedremo insieme quali vantaggi ci può offrire un’auto km 0 rispetto ad una nuova.



Auto Km 0: di cosa si tratta?

Le macchine km 0 sono automobili immatricolate dalla concessionaria che sono state utilizzate per esposizioni in salone e durante le fiere o per scopi simili. Si tratta in sostanza di veicoli che non si possono considerare completamente nuovi perché hanno già un’immatricolazione e quindi non possono essere venduti a prezzo pieno dal concessionario. Allo stesso tempo però, le auto km 0 per essere definite tali possono avere per legge un massimo di 100 km percorsi. Questa caratteristica le rende assimilabili ai veicoli nuovi perché in pratica non sono state mai utilizzate se non per effettuare prove o per brevissimi tragitti. Da questa breve premessa si può già intuire uno dei maggiori vantaggi delle macchine a km 0: il fatto di essere praticamente nuove ma non poter essere vendute come tali perché già immatricolate.



I vantaggi delle auto a km 0

Le automobili a Km 0 sono sempre più ricercate da coloro che intendono acquistare un nuovo veicolo ma vogliono risparmiare il più possibile. Possiamo infatti definirle delle occasioni da non perdere in moltissimi casi, perché il loro prezzo è inferiore a quello di mercato e in sostanza, come abbiamo appena visto, sono delle auto praticamente nuove. Vediamo però nel dettaglio quali sono i vantaggi dell’acquistare una macchina a km 0.



1 Prezzo d’acquisto inferiore

Uno dei più grandi vantaggi delle auto a km 0 è proprio il prezzo, che è inferiore rispetto a quello di listino. Possiamo quindi acquistare un veicolo paragonabile ad uno nuovo spendendo di meno perché uno sconto è sempre previsto.



2 Chilometraggio ridotto o assente

Come abbiamo visto, un’automobile per poter essere definita a km 0 non può avere, per legge, più di 100 km percorsi. Al prezzo di un veicolo usato quindi possiamo averne uno con un chilometraggio ridottissimo se non addirittura assente e questo equivale ad acquistare un’auto nuova. Sono infatti proprio i km percorsi ad incidere in modo notevole sul valore del veicolo.



3 Disponibilità immediata

Un altro vantaggio delle auto a km 0 è la loro disponibilità che è immediata. Sono infatti veicoli già immatricolati e presenti presso il rivenditore, che quindi non devono essere ordinati. Naturalmente però c’è anche un contro: il fatto non poter personalizzare la propria auto come si desidera: bisogna accettare le caratteristiche di cui è dotata quella disponibile.



4 Optional

Spesso e volentieri, le auto a km 0 sono anche dotate di tutti gli optional perché pensate proprio per scopi promozionali. Questo è un vantaggio non da poco, considerato il prezzo ridotto.