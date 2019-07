Giovanni muore ad appena 4 anni per colpa di una malattia: lo strazio dei genitori, oggi il funerale

Attualità

Novafeltria

| 16:43 - 24 Luglio 2019

Tra tante epigrafi dai colori spenti e i volti invecchiati, quella del piccolo Giovanni di 4 anni appena si fa guardare anche senza volerlo. Caratteri rossi, cornice spessa, un sorriso a metà con lo sguardo altrove e una mano che saluta. La foto scelta è davvero toccante.



Il piccolo angelo non ce l’ha fatta a battere quel male che l’aveva colpito meno di un anno fa e che lo stava logorando, fino a non lasciargli più scampo due giorni fa, quando la sua vita è sfuggita la quel corpo violato dalla malattia. Vicino alla sua epigrafe che traccia un solco di profondo dolore nel cuore della comunità di Novafeltria, dove viveva assieme alla famiglia, c’è quella della scuola dell’infanzia Arcobaleno che stava frequentando e che ha partecipato, come la cittadinanza tutta, a diverse iniziative solidali per aiutare i genitori a far fronte alle spese per le cure del bimbo. A salutarlo con affetto e tristezza le mastre Nadia e Luciana e gli amici dell’asilo. E altre ce ne saranno, perché per stare vicini economicamente ed emotivamente a loro figlio la madre aveva perso il lavoro.



Al funerale che si è celebrato oggi pomeriggio nella chiesa di San Pietro in Culto, a cui si è giunti con una breve processione dall’ospedale, hanno partecipato diversi rappresentanti di associazioni del territorio, anche impegnate nei gesti di vicinanza e solidarietà al piccolo guerriero che non è riuscito a vincere la sua battaglia personale. Al termine della messa, la piccola bara bianca è stata trasportata al cimitero di Novafeltria per la sepoltura. (f.v.)