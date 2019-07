Condannato per violenza sessuale nei confronti della ex moglie, rintracciato e arrestato Il reato risale al 2009: si trova ora ai Casetti in attesa di trasferimento in altra struttura più idonea

Cronaca Rimini | 16:05 - 24 Luglio 2019 Carabinieri, foto di repertorio. Catturato dai carabinieri di Rimini, deve scontare 3 anni e 6 mesi di carcere in quanto responsabile di violenza sessuale. L'uomo, un campano si 60 anni residente a Bellaria-Igea Marina, si è macchiato del reato dieci anni fa infierendo sull'ex moglie, dalla quale si stava separando. Per questo l'arma ha eseguito l'ordine di carcerazione: l'uomo si trova ora nel carcere Casetti di Rimini, in attesa della traduzione in altra struttura dedicata all'accoglienza dei cosiddetti "sex offender".