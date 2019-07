Al via corso per diventare operatore ayurvedico

Attualità

Rimini

| 15:40 - 24 Luglio 2019

I benefici dell’Ayurveda.

Uno dei principi base per comprendere i benefici dell’Ayurveda è affidare la cura di qualsiasi tipo di disturbo alla consapevolezza del nostro corpo. Conoscere sé stessi diventa la miglior medicina per affrontare serenamente il malessere. L'LLì l'ayurveda l'ayurveda pone alle proprie basi quello di tendere alla continua ricerca del proprio equilibrio nel quale corpo, mente e anima si trovino strette in una radicata sintonia. Studiare le persone nel suo profondo, diventa il punto di partenza di un viaggio interiore ed intrinseco che porterà a capire la propria natura, costituzione e i propri squilibri del corpo. Questo è un passaggio necessario per approdare a una piena consapevolezza del proprio Io. Su questa lunghezza d’onda l’equilibrio del singolo passa attraverso i dettami dell’antica filosofia indiana fondata su un concetto di funzionamento del corpo umano nella perenne ricerca di un equilibrio dei dosha.

