Rimini Calcio, 'Io ci sarò': scatta lunedì la campagna abbonamenti. I prezzi

| 15:02 - 24 Luglio 2019

Da lunedì scatta la campagna abbonamenti del Rimini Calcio.



Caratterizzata dallo slogan "Io C sarò", lunedì 29 luglio scatterà la campagna abbonamenti al Rimini F. C. relativa alla stagione sportiva 2019-20. La campagna sarà suddivisa, come di consueto, in due fasi. La prima, sino a lunedì 5 agosto, sarà riservata alla prelazione per i vecchi abbonati. Successivamente la vendita sarà aperta a tutti.



Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti, dietro presentazione di un documento di identità, negli uffici posti sotto la Tribuna Centrale dello stadio "Romeo Neri" nelle seguenti giornate: da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, dalle 16.30 alle 19.30 (giorni e orari delle settimane successive verranno comunicati in seguito).

I prezzi dei vari settori:



Centralissima: € 400 intero, € 350 ridotto*. Abbonamento plus, sostenitore, con accesso Area Hospitality € 900 intero, € 850 ridotto*

Centrale: € 285 intero, € 235 ridotto*. Abbonamento plus, sostenitore, con accesso Area Hospitality € 780 intero, € 730 ridotto*

Laterale: € 145 intero, € 115 ridotto*

Distinti: € 165 intero, € 135 ridotto*

Curva Est: € 100 intero, € 70 ridotto*



*Riduzioni: donne, over 65, invalidi e under 18

Under 14: abbonamento € 15 in Laterale e Distinti, € 10 in Curva Est (ridotto in Centralissima e Centrale)

Disabili al 100% e accompagnatore: abbonamento € 5 (nel settore riservato, prezzo ridotto in altro settore)



Supporter Card: € 10 se fatta contestualmente all'abbonamento, € 20 se sottoscritta successivamente.