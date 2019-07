Cocaina e quasi mille euro in casa: arrestato 22enne a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 15:00 - 24 Luglio 2019

Motociclette dei Carabinieri, foto di repertorio.

Cocaina e soldi in casa scoperti dai carabinieri: in manette 22enne. I carabinieri della tenenza di Cattolica nel corso di un’attività di controllo mirata al contrasto delle illegalità hanno arrestato B. K., albanese con precedenti specifici e già noto alle for-ze dell’ordine. Nel corso di una perquisizione domiciliare nella casa del giovane i militari hanno trovato e sequestrato 1,5 grammi di cocaina e 955 euro in banconote, verosimilmente provento di attività illecita di cui il 22enne non ha saputo o voluto indicare la provenienza. Dopo le formalità di rito il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e giudizio, dinnanzi all’AG di Rimini, con rito direttissimo.