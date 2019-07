Sorpreso mentre vende hashish a un giovane turista, arrestato 25enne incensurato

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:51 - 24 Luglio 2019

Foto di repertorio.

I carabinieri della locale Stazione di Misano hanno eseguito la notte scorsa un arresto. I militari dell'Arma hanno infatti sorpreso e bloccato in flagranza di reato Z.D. 25 anni, mentre stava cedendo una dose di droga, hashish in particolare, a un 21enne russo.

Il 25enne, italiano incensurato, è stato immediatamente fermato e dopo essere stato sottoposto sia a perquiszione personale che domiciliare dove sono stati posti sotto sequestro ulteriori gr. 3,80 e gr. 131,00 della medesima sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.

L’attivita’, infine, si è conclusa con la perquisizione domiciliare dell’assuntore che permetteva di rinvenire gr. 14,2 hashish nonche’ un bilancino di precisione e materiale per il relativo confezionamento e ulteriori gr. 47,50 “hashish”, in parte già suddivisa in dosi. Per il 25 enne sono così scattati gli arresti che lo hanno visto nella mattina odierna comparire din-nanzi all’AG di Rimini per l’esecuzione del processo con rito direttissimo.