Pattinaggio acrobatico, Davide Giannoni quarto assoluto al Fest Cup

| 14:34 - 24 Luglio 2019

Davide Giannoni in azione.



Il sammarinese Davide Giannoni si conferma ai vertici del pattinaggio internazionale. Il portacolori della Federazione Sammarinese Roller Sports si è classificato al 4° posto al Fest Cup a Karlsruhe, in Germania. Grazie a questo piazzamento ha conquisto la qualificazione per la finalissima del Campionato Europeo di Vert, in programma in ottobre a Nantes.

Davide era reduce dal serio l’infortunio patito durante i Campionati Mondiali a Barcellona ma ha comunque sfiorato il podio dimostrando talento e carattere.

“Sono contento di questo risultato – commenta Giannoni – in finale sono riuscito a fare tutte le manovre. Mi manca ancora un po’ di solidità, indicativamente ero al 90% della condizione fisica, ma sono comunque arrivato a pochissimi punti dal podio. Ora cerco di riprendermi al meglio in vista della prossima gara, in programma il 10 agosto sempre in Germania”.

La gara del Fest Cup è stata vinta da Rich Parker, un pattinatore molto forte, terzo ai Campionati Mondiali.