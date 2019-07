Montalbano, conclusi gli interventi di manutenzione nelle vie Il Rio, Permaneto, Gorzano e Fornello

Attualità

Santarcangelo di Romagna

24 Luglio 2019

Gorzano e Fornello.

Sono in via di conclusione proprio in questi giorni diversi interventi di manutenzione alle strade e alle aree verdi del territorio comunale. Nella frazione di Montalbano sono terminati i lavori in ampi tratti delle vie Il Rio, Gorzano e Fornello dove sono stati effettuati il taglio e lo sfalcio della vegetazione nelle banchine stradali, la pulizia e la riprofilatura dei fossi di scolo delle acque meteoriche. Il manto stradale è stato poi livellato e risagomato mediante il riporto di materiale stabilizzato, steso e rullato. In via Permaneto, invece, è stato realizzato un nuovo collettore di scarico in calcestruzzo armato – per un tratto di 18 metri per una sezione rettangolare 120x100 centimetri – in sostituzione del manufatto esistente sottodimensionato.

I lavori, finanziati grazie al protocollo d’intesa siglato da Amministrazione comunale e Consorzio di Bonifica della Romagna, hanno permesso di effettuare importanti interventi di manutenzione sulla viabilità rurale. Una viabilità che mantiene un ruolo fondamentale sia per il sistema viario minore del territorio, sia perché garantisce collegamenti tra fondi agricoli e consente quindi un miglior sviluppo delle attività agricole.

Intanto sono in corso anche diversi interventi in alcune aree verdi della città: nell’arco di qualche giorno saranno installate nuove porte da calcio nei giardini di via De Gasperi (incrocio con viale Mazzini), e di via del Biancospino oltre che nei parchi Spina e Montanari (tra le vie Togliatti e Amendola). Altri interventi di manutenzione riguardano le panchine presenti in vicolo Amaduzzi, piazzetta Scarpellini e nei parchi di via II Agosto e piazza Pirandello: le doghe in legno ammalorate saranno sostituite con doghe in plastica riciclata più resistenti alle intemperie. Nell’area verde a ridosso di piazza Pirandello, inoltre, sono stati completati anche i lavori per l’installazione della cartellonistica e di nuovi giochi. Riqualificazione in vista anche per le panchine di viale Mazzini: le doghe deteriorate verranno sostituite con nuove doghe in legno.