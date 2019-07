Attualità

Rimini

| 13:50 - 24 Luglio 2019

Rialzo di asfalto di 8 cm per 40 di larghezza.

Pericoloso rialzo di asfalto che potrebbero facilmente causare infortuni alle persone. Questo in sintesi il contenuto della segnalazione inviata alla nostra redazione: "Fermata Start Romagna lato monte di piazzale Cesare Battisti, difronte Burger King. Pericoloso rialzo di asfalto di 8 cm per 40 di larghezza, più persone hanno inciampato ma il Comune non interviene".