In visita a Misano, Monica Kwiatosz, console onoraria d'Italia in Polonia

Attualità

Misano Adriatico

| 13:36 - 24 Luglio 2019

Visita della Console onoraria d’Italia in Breslavia Monica Kwiatosz.

Nella giornata di martedì 23 luglio il Sindaco Fabrizio Piccioni affiancato dal Presidente della Fondazione aMisano Luigi Bellettini, ha ricevuto la visita della Console onoraria d’Italia in Breslavia Monica Kwiatosz.

La visita della Console segue il percorso avviato da metà maggio dalla Fondazione aMisano nella promozione della destinazione nei confronti del nuovo turismo polacco.

Per Misano si tratta di un target molto importante rispetto ad un Paese il cui PIL è in costante e continua crescita e dove è forte la richiesta rispetto ad un territorio che può offrire servizi che vanno ad assecondare richieste di più target: famiglie, giovani e vip client alla ricerca di experience nel campo sportivo e culturale.

“Da circa 2 mesi abbiamo deciso di compiere un percorso definito e strategico verso la Polonia mettendo a sistema i voli che partono e arrivano direttamente dall’Aeroporto Fellini – spiegano all’unisono Il Sindaco Fabrizio Piccioni e il Presidente Luigi Bellettini -. La presenza della Console rafforza un confronto che ci ha già visto salire a Cracovia nel mese di giugno quando abbiamo presentato ai tour operator la nostra offerta. Quel work shop ci ha già dato dei primi risultati e siamo fiduciosi che Misano possa trasformarsi in un hub baricentrico da cui partono le exerience non solo delle famiglie ma anche di un target con profilo medio alto che siamo convinti possa trovare da noi i servizi che cerca facendo network anche con le realtà locali tra cui in primis il Marina Resort di Portoverde”.

La Console, accompagnata dal Sindaco Piccioni, dal Presidente Bellettini e dal Consulente del mercato turistico polacco Stefano Moroncelli, ha avuto la possibilità durante la giornata di poter visitare il centro, il lungomare, le nuove zone di spiaggia, il Marina Resort di Portoverde e la struttura del Misano World Circuit.

“Rispetto alla mia visita come turista avvenuta otto anni fa, ho apprezzato (da console onorario d`Italia in Polonia) il grandissimo miglioramento delle infrastrutture di accoglienza – spiega Monica Kwiatosz –. E’ migliorata fortemente la qualita`dei servizi alberghieri e la realizzazione delle piste ciclabili incrementa fortemente quegli standard di qualità come nel caso dei giochi d’acqua sul lungomare relativi all’offerta e alla vivibilità dei luoghi che il turista polacco cerca per le sue vacanze. Sono convinta che alla prossima fiera del Turismo di Varsavia che si svolgerà nel novembre 2019, Misano possa inserirsi in modo virtuoso ed efficace. Vorrei ringraziare per la grande accoglienza oltre al Sindaco e al Presidente tutto il Personale del Comune, del Circuito, gli operatori turistici che ho incontrato e che mi hanno fatto sentire un’ospite speciale. Un ringraziamento particolare anche a Stefano Moroncelli che è intervenuto appositamente da Varsavia”.