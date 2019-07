Serata di allegria per dipendenti, collaboratori e clienti della Promix: oltre 1000 gli invitati

Attualità

| 13:11 - 24 Luglio 2019

Foto con Andrea Ronci, Kate Fretti e Leonardo Metalli.

Grande festa e divertimento a Torriana dove si è tenuta la quinta edizione della festa targata Promix Srl. Una serata fortemente voluta dal titolare della Promix, Andrea Ronci che, ha accolto gli oltre 1000 invitati, soprattutto artigiani, collaboratori e clienti giunti da diverse parti della Romagna. La location scelta per l’evento è stata ricercata in centro al caratteristico borgo riminese, all’interno dell’ampio giardino denominato “pietre recuperate” con splendida veduta panoramica sulla tutta la costa romagnola. La serata parte a ritmo di musica, con la rinomata band riminese Nashville & Backbones ad accogliere i primi invitati. Gli ospiti non si fanno attendere e con sé tutte le famiglie al seguito per una serata dai sapori tipici della Romagna. Piadina, carne ai ferri, che accompagnate dalla birra e dalla buona musica rendono il vero clima di festa.

“Ci tenevamo molto a questa serata – spiega Andrea Ronci – ci vediamo tutto l’anno “all’opera” nelle nostre sedi di lavoro e ho pensato ad organizzare una festa di svago tra i colleghi del mondo edile; dovremo essere oltre 1000. Riteniamo che sia fondamentale lavorare con passione e professionalità e tenere dei buoni rapporti con la clientela, penso che la serata ne sia la dimostrazione della perfetta riuscita!”.

A tenere l’evento il giovane presentatore cesenate Leonardo Metalli che ha lasciato il microfono, prima all’organizzatore della serata Andrea Ronci; poi si sono susseguiti gli interventi di Kate Fretti (fidanzata del scomparso motociclista Marco Simoncelli) in rappresentanza della Fondazione Simoncelli, che ha illustrato la mission della fondazione e tenuto una lotteria per la raccolta fondi in favore della beneficenza. Inoltre erano presenti i membri del Team del Capitano, la squadra amatoriale di Santarcangelo di Romagna, dove milita Andrea Ronci, che ha voluto omaggiare la 3 volte campionessa del mondo Maria Cristina Prati e il presidente Daniele Bertozzi, fresco vincitore del titolo di campione d’Europa a Verona, con una targa in ricordo della serata. Il padrone di casa è stato omaggiato da Maria Cristina Prati della maglia di campionessa del mondo con il nuovo design di tutti gli sponsor, compreso Promix.