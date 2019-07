Coriano, contributo del Comune di 13mila euro a scuola e disabilità

Attualità

Coriano

12:49 - 24 Luglio 2019

L'amministrazione comunale anche quest'anno ha confermato la collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio per la formazione continua dei nostri ragazzi destinando un contributo di 13'000 euro annui alle scuole.

Beatrice Boschetti (Assessore ai servizi socio-educativi, nella foto gallery):” Si tratta di un segnale importante in un momento di costante riduzione delle risorse pubbliche disponibili che, unito agli interventi strutturali in corso sugli immobili, indicano una particolare attenzione del comune per l'educazione e l'istruzione dei nostri figli e per l'importante lavoro che l'istituzione scolastica è chiamata a svolgere.

Dopo la chiusura del bando per l'erogazione di contributi per il sostegno di bimbi disabili che frequentano i centri estivi, i numeri confermano l'importanza di questo intervento per garantire una vera inclusione.

Complessivamente le famiglie che hanno usufruito dei contributi sono state 10 e il comune ha stanziato la somma complessiva di 20'000 euro.

Tali risorse hanno consentito alle famiglie di avere un sollievo nel periodo estivo nel quale più ridotte sono le opportunità di svago per questi bimbi che rischiano altrimenti di rimanere isolati.

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “È stata importante la collaborazione della Polisportiva Junior Coriano che, grazie al contributo comunale e alla collaborazione delle famiglie dei bimbi disabili del territorio, anche quest'anno ha realizzato un centro estivo aperto e inclusivo. Abbiamo avviato un percorso condiviso e di grande collaborazione che mette insieme risorse pubbliche e private per dare risposte sempre mirate ai bisogno del territorio e delle famiglie.”