Rimini, con l'auto centra uno scooter e scappa senza soccorrere il ferito

Cronaca

Rimini

| 10:49 - 24 Luglio 2019

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Un incidente stradale è avvenuto verso le 23 di martedì in via Nuova circovallazione all'altezza del civico 122 a Rimini. Coinvolte un'auto e una moto. Secondo quanto ricostruito l'uomo sarebbe stato centrato da un'auto che poi si sarebbe allontanata senza soccorrere il ferito. Ad avere la peggio un 60enne portato in ospedale a Rimini in condizioni serie. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e la Polizia Municipale.

La persona al volante, una donna, sarebbe stata rintracciata dopo poco e denunciata per omissione di soccorso.